Governo de SP anuncia criação de gabinete de crise sobre queda de avião Aeronave, que transportava 62 pessoas, caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira São Paulo|Do R7, em Brasília 09/08/2024 - 16h49 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h49 ) ‌



Avião caiu na tarde desta sexta no interior de SP reprodução/ redes sociais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo para o suporte das equipes mobilizadas no caso do acidente aéreo envolvendo um avião de médio porte, que resultou na morte de 62 pessoas na tarde desta sexta-feira (9). Segundo o governo de SP, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e os comandantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil estão no município para auxiliar no trabalho.

O avião caiu no bairro Capela, em Vinhedo, interior de São Paulo, às 13h28, desta sexta-feira (9). A aeronave é da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

A companhia aérea confirmou a queda da aeronave envolvendo o voo 2283. No avião tinham 58 passageiros e quatro tripulantes. A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

Ainda de acordo com o governo do estado, além das equipes estaduais, o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Governo do Estado do Paraná e profissionais de assistência social também compõe o gabinete de crise.

Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência. O combate às chamas do local da queda foi finalizado. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) também vai auxiliar na identificação dos corpos. Já o Instituto Médico Legal de Campinas está sendo preparado para recepção e identificação das vítimas.

O avião

O pouso em Guarulhos estava confirmado para as 13h45 e a queda aconteceu 17 minutos antes desse horário. O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

De acordo com informações do Balanço Geral, a aeronave caiu em um condomínio de casas em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e depois a aeronave explodiu.