Governo de SP cria Semana Estadual do 'Não te julgo, te ajudo' A norma é de autoria da deputada Edna Macedo e o evento será realizado, anualmente, em setembro São Paulo|Do R7 03/08/2024 - 11h29 (Atualizado em 03/08/2024 - 12h02 )



lei é de autoria da deputada Edna Macedo José Antônio Teixeira/Alesp

O governo de São Paulo promulgou nesta semana uma lei que cria a Semana Estadual do “Não te julgo, te ajudo”, incluindo no calendário oficial de eventos do estado. A norma é de autoria da deputada estadual Edna Macedo (Republicanos). O evento será realizado, anualmente, na segunda semana do mês de setembro. Conforme a lei, a intenção é divulgar as diversas formas de transtornos psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, e as consequências para a saúde mental e emocional dos indivíduos, como a automutilação e os pensamentos de suicídio.

Além disso, a ideia também é promover meios para incentivar atividades educativas e de conscientização dos problemas relacionados aos transtornos psicológicos, por meio de encontros, palestras e na distribuição de material informativo.

“Fomentar ações para conscientização da população sobre o suicídio e a automutilação, bem como evitar o seu acontecimento e a efetiva superação das pessoas acometidas pelos pensamentos intrusivos, esclarecer as consequências para a saúde mental e emocional decorrentes dos transtornos psicológicos, por meio de ações e palestras, em especial nas escolas da rede pública de ensino, criar eventos para debater os problemas sociais ligados os pensamentos suicidas e a automutilação e medidas para o enfrentamento dos transtornos psicológicos e na valorização da vida”, afirma trecho do documento.

Na justificativa do projeto de lei, a parlamentar diz que os transtornos psicológicos são uma realidade que afeta milhões de pessoas, na fase adulta ou quando crianças e adolescentes em todo o mundo, causando danos emocionais, físicos e psicológicos e até mesmo a morte.

“Por isso, é fundamental que o Poder Público em seus diversos órgãos, principalmente nas escolas, promova ações de combate aos transtornos psicológicos, criando um ambiente seguro e acolhedor para todos, em espacial aos estudantes”.

A Organização Mundial da Saúde divulgou relatório que em média 320 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo mundo; com isso, esse transtorno psicológico tornou-se a quarta doença de maior prevalência e que no ano de 2020 (com ao advento da pandemia da COVID-19) tornou-se a segunda patologia com maior prevalência.

“Atualmente uma em cada seis pessoas é acometida por depressão ao longo da vida. Além disso, segundo os dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina, quase 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, e é o segundo com maior país com prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 5,9% de depressivos. A presente propositura pretende estimular a reflexão sobre o tema, ensinar as estratégias de prevenção e encorajar as pessoas a buscar o auxílio necessário para vencer a depressão, e principalmente criando mecanismos de superação”.