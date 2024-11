Governo oferece R$ 50 mil por informações sobre participante da morte de delator do PCC Secretário de segurança de São Paulo divulgou a identidade do suspeito e o valor da recompensa, em coletiva nesta terça-feira (19) São Paulo|João Pedro Lobo e Camila Joseph, da Agência RECORD 19/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h15 ) twitter

Informação sobre Kauê Coelho (esq.), ligado à morte de Vinicius Gritzbach (direita), rende R$ 50 mil Montagem/Reprodução/RECORD

O Governo de São Paulo, por meio da SSP (Secretaria de Segurança Pública), oferece a recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações do paradeiro de Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos. Ele é um dos envolvidos na morte do empresário e delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), Vinicius Gritzbach.

A informação foi divulgada pelo Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva nesta terça-feira (19).

O procurado estava no aeroporto e foi o responsável por avisar os atiradores sobre a movimentação de Gritzbach e por apontar quem era o alvo da ação. O empresário tinha desembarcado de um voo vindo de Maceió, com a namorada, e foi morto em um tiroteio no terminal 2.

Um motorista de aplicativo também foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima tinha firmado acordo de delação premiada com a polícia, pois, no passado, ele tinha negócios com o PCC, facção criminosa que atua dentro de fora dos presídios de São Paulo.

Kauê do Amaral Coelho tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Em 2022, foi abordado com mais de mil comprimidos de ecstasy e permaneceu preso por dois meses.

