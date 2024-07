Greve de motoristas e cobradores de ônibus em SP é cancelada após acordo

Alto contraste

A+

A-

Uma nova assembleia deve ocorrer nesta quarta-feira (3) para definir se haverá paralisação BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.07.2024

A greve dos motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo, que estava marcada para começar à 0h desta quarta-feira (3), foi suspensa. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite (União), junto a sindicalistas. A decisão veio após uma reunião que ocorreu no gabinete do parlamentar na noite desta terça-feira, pouco depois das 22h.

A reunião contou com a participação de um comitê do Sindmotoristas, que representa a categoria, e da SPUrbanuss, o sindicato patronal. “Avançamos, a pedido das duas partes, patronal e sindicato, na construção de um acordo imediato para a suspensão da greve”, afirmou Milton Leite.

No acordo, foi oferecida a redução da jornada de trabalho e o aumento no valor do vale-refeição. Uma nova reunião será marcada para negociar as demais reivindicações.





Publicidade

Apesar do acordo para suspender a paralisação, a prefeitura de São Paulo confirmou a suspensão do rodízio de veículos para esta quarta-feira (3). Com isso, os carros com placas de final 5 e 6 poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h. Todas as demais restrições de trânsito permanecerão em vigor.

A campanha salarial dos motoristas e cobradores de ônibus já dura três meses e inclui, além do reajuste salarial, a redução da jornada de trabalho e o fim da hora de refeição não remunerada, entre outras reivindicações, como:

jornada de trabalho de 6h30 trabalhadas e 30 minutos de intervalo remunerado

tíquete-refeição mensal no valor diário de R$ 38

participação nos lucros e resultados

cesta básica sem a palavra “similar”

seguro de vida de 10 salários mínimos para o motorista e de 5% sobre o valor vigente para os demais trabalhadores

São Paulo possui uma frota de 12,2 mil ônibus que operam em 1.304 linhas. Em março deste ano, a SPTrans, autarquia municipal responsável pela gestão do serviço, registrou uma média de 7,2 milhões de passageiros transportados por dia útil.