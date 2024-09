Guarda suspeita de carro parado que balançava e prende tio que estuprava a própria sobrinha Agente de segurança flagrou suspeito, de 38 anos, sobre a vítima, de 9, durante patrulhamento de rotina em Barueri, na Grande São Paulo São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD 11/09/2024 - 08h46 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h24 ) ‌



Vítima do próprio tio, que supostamente a estuprava, disse: 'Isso sempre acontece' Reprodução/Record – 11.09.2024

Um GCM (Guarda Civil Municipal) suspeitou de um veículo estacionado em uma avenida de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e resolveu fazer a abordagem porque notou que o carro balançava na madrugada desta quarta-feira (11).

Ao mandar os ocupantes abrirem os vidros, o agente percebeu que um homem estava sobre uma menina no banco do passageiro. O homem, de 38 anos, foi flagrado no momento em que estuprava a própria sobrinha, de 9 anos.

De acordo com informações da GCM, uma equipe estava em patrulhamento quando viu o homem abusando da menina em um carro na avenida Jussara, no Jardim Mutinga.

Em depoimento na delegacia, o guarda civil disse que avistou um Volkswagen Polo preto parado e “balançado” na avenida Jussara. O agente resolveu fazer a abordagem porque, segundo ele, os crimes contra o patrimônio são frequentes na região.

‌



Ao se aproximar e olhar pelo vidro dianteiro do veículo, o GCM disse, em depoimento, que “foi possível ver uma pessoa sobre a outra, namorando no banco dianteiro do passageiro”.

Um homem, então, abriu o vidro do carro e, “nesse momento, foi possível constatar que o outro passageiro tratava-se de uma criança”.

‌



O guarda, então, mandou os dois descerem do carro, e a vítima começou a chorar. Nesse momento, afirmou: “Isso sempre acontece, eu deixo ele fazer, não quero que o tio fique preso”.

O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri.