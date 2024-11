Homem aciona a polícia após tentativa de sequestro e é preso com 4,5 toneladas de maconha Suspeito tinha ferimentos nos joelhos e pés; caminhão era roubado e estava com as placas trocadas São Paulo|Do R7 31/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 31/10/2024 - 12h49 ) twitter

Os policiais suspeitaram do homem após as tentativas de mudar de assunto Divulgação/SSP

Um homem foi preso em flagrante transportando 4,5 toneladas de maconha na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, na terça-feira (29). O suspeito acionou a polícia militar após sofrer uma tentativa de sequestro quando vinha do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), com a chegada dos policiais, o jovem de 23 anos informou que estava dirigindo quando foi surpreendido por quatro suspeitos armados que tentaram sequestrá-lo. Ele disse que o caminhão era do seu tio e tinha como destino a cidade de Birigui.

Ao chegar no local, os agentes notaram o nervosismo do jovem e ferimentos nos joelhos e pés. Durante a abordagem, os policiais questionaram sobre a carga do caminhão e perceberam que o suspeito tentava mudar de assunto, o que levantou suspeitas.

Quando os policiais se aproximaram do caminhão, sentiram um forte odor de maconha. Ao revistar a carroceria, os militares encontraram centenas de pacotes da droga, dois celulares e R$ 3 mil em espécie.

Os policiais também constataram que o veículo era roubado e estava com as placas trocadas.

Os itens foram apreendidos e o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde permaneceu preso por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

