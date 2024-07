Homem com fuzil de Airsoft é preso em frente a agência bancária em SP Irmão do suspeito disse aos policiais que ele apresentava comportamento estranho nos últimos dias

Na casa do suspeito, policiais encontraram máscara de treinamento, um machado e outros equipamentos Reprodução/Polícia Militar de SP

Um homem portando um fuzil de Airsoft foi preso, na tarde desta segunda-feira (1), em frente a uma agência bancária no Jardim Progresso, em Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo.

Agentes do 26º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana patrulhavam a Avenida Sete de Setembro quando avistaram um homem vestindo um paletó com a ponta de um fuzil à mostra. O suspeito estava em frente à Agência do Banco do Brasil na avenida.

Suspeito portava um fuzil de Airsoft em frente a uma agência bancária Reprodução/Polícia Militar de SP

Ao ser abordado, o suspeito não resistiu, mas permaneceu em silêncio quando questionado sobre seu destino. Diante da situação, os policiais decidiram se dirigir à residência do homem, localizada também no Bairro Progresso.

Na casa, a equipe encontrou um machado, uma máscara de treinamento de tiro profissional, outra máscara que se assemelha ao rosto humano, um bastão retrátil e três celulares.

A irmã do suspeito, presente no local, relatou aos agentes que o homem vinha apresentando um comportamento estranho nos últimos dias e que teria mencionado a intenção de usar os equipamentos para resolver alguns problemas.

Diante das informações e dos objetos apreendidos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Franco da Rocha, onde o caso será registrado e investigado.