Homem é preso no interior paulista com 517 tijolos de maconha Equipes da Polícia Militar Rodoviária suspeitaram de um veículo e solicitaram que o motorista parasse, ele desobedeceu à ordem, dando início à perseguição São Paulo|Do R7, com Agência RECORD 21/10/2024 - 11h42 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na vistoria do veículo, além da droga, foram encontrados um celular e R$ 300 Reprodução/Polícia Militar Rodoviária

Um homem que estava vindo da cidade de Mato Grosso do Sul foi preso em flagrante em uma praça de pedágio na rodovia Francisco Alves Negrão, na cidade de Taquarivaí, no interior de São Paulo, neste domingo (20). O suspeito transportava 517 tijolos de maconha, o que equivale a mais de 300 quilos de droga.

Quando equipes da Polícia Militar Rodoviária suspeitaram de um veículo e pediram que o motorista parasse, a ordem não foi obedecida, e iniciou-se, então, uma perseguição. O motorista abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Itapeva Reprodução/Policia Militar Rodoviária

Na vistoria do veículo, além da droga, foram encontrados um celular e R$ 300. Segundo os policiais, o homem havia adquirido as drogas no Mato Grosso do Sul e o destino era a capital paulista.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia de Itapeva.