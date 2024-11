Homem mata o próprio irmão a facadas durante briga em Guarulhos Segundo o boletim de ocorrência, a vítima puxou uma faca, mas o suspeito tomou a arma e desferiu golpes fatais São Paulo|Do R7, com Agência Record 29/10/2024 - 11h51 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h51 ) twitter

Caso foi registrado como homicídio e segue em investigação pelo 7º DP de Guarulhos Reprodução/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante depois de matar o próprio irmão, de 48, durante uma briga na madrugada de domingo (27), em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, os irmãos trocavam ofensas, quando a vítima teria puxado uma faca. Em meio à briga, o autor do crime conseguiu tomar a arma e atingiu o irmão com golpes fatais.

O Samu foi chamado ao local, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames, e o local passou por perícia técnica.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 7º Distrito Policial de Guarulhos.