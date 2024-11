Homem surdo-mudo ataca familiares com machado, ateia fogo e tenta se matar, em Itapevi Agressor teria usado uma serra para cortar os cabos dos botijões de gás e provocar o incêndio, diz polícia São Paulo|Augusta Ramos e Helena Osagie, da Agência Record 26/10/2024 - 10h21 (Atualizado em 26/10/2024 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rua dos Goianos, em Itapevi, onde ocorreu o crime Reprodução Google Maps





Um homem de 58 anos, portador de deficiência auditiva e oral, é suspeito de agredir familiares com um machado, atear fogo na casa do próprio irmão e, depois, tentar se matar, em Itapevi, região metropolitana de São Paulo, nesta sexta-feira (25).

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local Reprodução/Record News

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h. Segundo um vizinho, o motivo do conflito seria a disputa por um imóvel da família. Não há informações sobre o estado das vítimas.

O suspeito tinha ainda uma arma de fogo, uma faca e uma serra, que usou para cortar os cabos dos botijões da gás da casa e provocar o incêndio. Além da residência, o fogo atingiu um veículo estacionado.

‌



Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) chamaram um profissional que conversou com ele em libras, para tentar negociar, mas tiveram que atirar contra o suspeito com balas de borracha para detê-lo.

O agressor foi encaminhado ao Hospital de Itapevi e prestará depoimento após receber alta.