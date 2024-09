Ibrem: novo instituto nasce para impulsionar pequenas e médias empresas brasileiras Iniciativa visa apoiar empresas no caminho do desenvolvimento sustentável e da inovação São Paulo|Do R7 04/09/2024 - 21h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inauguração ocorreu no prédio do Instituto Tomie Ohtake André Deak/Flickr/Arte Fora do Museu

O cenário empresarial brasileiro ganhou um novo impulso com a criação do Ibrem (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial), destinado a acelerar o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs). A inauguração da organização ocorreu nesta terça-feira (04), no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros, São Paulo.

A iniciativa foi da Board Academy, referência nacional em capacitação e certificação de conselheiros, que anunciou que o Ibrem chega ao mercado com a promessa de oferecer soluções inovadoras e suporte abrangente para lidar com os desafios do setor.

Com um compromisso firme com a excelência, o Ibrem busca promover a educação empresarial por meio de treinamentos contínuos e desenvolvimento de competências. A instituição também pretende facilitar o acesso a redes de contato e fomentar parcerias estratégicas, elementos essenciais para a construção de um ecossistema empresarial colaborativo e sustentável no Brasil.

“O nosso objetivo é nos tornarmos a principal referência em desenvolvimento empresarial no Brasil, liderando a transformação do cenário de negócios com práticas inovadoras, sustentáveis e eficazes. Queremos impactar e moldar o futuro do empresariado brasileiro, criando um legado de sucesso”, afirma Farias Souza, CEO da Board Academy e fundador do Ibrem.

A Board Academy, que já é uma autoridade em capacitação e certificação de profissionais para conselhos, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento empresarial ao lançar o Ibrem, um projeto que promete transformar o panorama das PMEs no Brasil.