Caso Gritzbach: polícia identifica segundo suspeito do assassinato de empresário delator do PCC R7 divulga, em primeira mão, foto de Matheus Augusto de Castro Mota, que teria participado do crime no Aeroporto de Guarulhos São Paulo|Valéria Valente, da RECORD 22/11/2024 - 14h35 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h32 )

Matheus de Castro Mota é o 2º suspeito de participar de assassinato de delator do PCC Reprodução/Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com a Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, procura por Matheus Augusto de Castro Mota — o R7 conseguiu, nesta sexta-feira (22), a foto dele em primeira mão.

Ele é o segundo suspeito identificado no caso do assassinato do empresário Antônio Vinicius Gritzbach, que era delator do PCC, executado com tiros de fuzil no último dia 8 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Segundo a investigação, Matheus pagou R$ 5.000 a Kaue do Amaral Coelho, já apontado pela polícia como o olheiro que avisou os atiradores sobre a chegada do empresário ao aeroporto.

A reportagem tenta contato com a defesa de Matheus, e o espaço está aberto. Quando houver manifestação dos advogados, o conteúdo será adicionado à matéria.

Delator do PCC assassinado

O primeiro identificado foi o informante Kaue do Amaral Coelho, de 29 anos. A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que já havia sido preso em 2022 por tráfico de drogas.

Antônio Vinícius Gritzbach era investigado pelo envolvimento com o PCC. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e de mandar matar dois criminosos da facção.

Na colaboração para atenuar a pena, o empresário citou um possível envolvimento e uma suposta extorsão praticada por policiais. Nesta sexta, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra militares afastados depois da morte de Gritzbach.

