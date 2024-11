Idosa cai de janela de apartamento em Santos; filho bombeiro militar é preso por tentativa de feminicídio Testemunhas relataram que a vítima e seu filho discutiram antes do ocorrido na noite desta segunda-feira (4) São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 05/11/2024 - 13h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h17 ) twitter

A vítima permanece internada e não há informações sobre o seu estado de saúde Reprodução/Google Maps Street View

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a própria mãe na noite de segunda-feira (4) em Santos, no litoral paulista. A identidade dele não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.



Conforme a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), policiais militares foram acionados após uma idosa de 76 anos cair da janela de seu apartamento. Ela permanece internada e não há informações sobre o seu estado de saúde.



De acordo com a investigação, a ocorrência foi registrada na Rua Jurubatuba. Testemunhas relataram que a vítima e seu filho discutiram antes do ocorrido. Após a queda, ele fez menção de deixar o prédio, mas foi impedido por outros moradores.



“O homem, que é bombeiro militar, foi preso e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes”, afirma a SSP. Já a idosa foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internada. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Santos).