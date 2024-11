Imagens aéreas mostram caminhões da Enel parados no pátio durante apagão em SP O apagão que atinge a Grande São Paulo chegou ao terceiro dia neste domingo; cerca de 760 mil clientes seguem sem luz São Paulo|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 13/10/2024 - 20h11 (Atualizado em 13/10/2024 - 21h34 ) twitter

Veículos ficaram paradaos nos pátios da Enel durante apagão em SP Foto enviada ao R7

Uma série de imagens aéreas obtidas pelo R7 mostram que diversas viaturas da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo, estão parados em pátios da empresa neste domingo (13), enquanto cerca de 760 mil pessoas continuam sem eletricidade no 3° dia de apagão na região metropolitana da cidade.

O apagão atinge diferentes municípios da Grande São Paulo desde o temporal de sexta-feira (11). Cerca de 760 mil pessoas seguem sem luz há mais de 36 horas.

No vídeo abaixo, pode-se ver diversas viaturas da Enel paradas no pátio da empresa, na rua Vicente de Carvalho, no bairro Socorro. As imagens foram feitas entre as 14h e 17h de hoje.

Até o momento, a Enel não divulgou um prazo oficial para a normalização do fornecimento de energia na capital paulista e em outras cidades da região metropolitana, como São Bernardo do Campo, Santo André, Taboão da Serra, São Caetano do Sul e Cotia, dentre outras.

A cena dos veículos parados se repetiu na Base Operacional da Luz, na Rua Vinte e Cinco de Janeiro. Dezenas de veículos foram fotografados estcionados na empresa. Veja as imagens na galeria abaixo:

Em nota, a Enel disse que, “em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”. Na Subestação e Base Vila Medeiros, na rua Canápolis, entretanto, dezenas de veículos ficaram estacionados durante o apagão. Veja na galeria abaixo;

Ministério de Minas e Energia convoca presidente da Aneel para discutir medidas de contigência em SP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou neste domingo (13) um ofício ao diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval de Araújo Feitosa Neto, em que o convoca para uma reunião nesta segunda-feira (14).

No encontro, será discutido um plano de contingência para que a pasta possa exigir a colaboração de todas as concessionárias na solução para apagões de energia elétrica causados pelas tempestades na região metropolitana de São Paulo. Segundo Silveira, a reunião foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tarcísio pede ao TCU agilidade na investigação de falhas na distribuição de energia da Enel

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu neste domingo (13) ao presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, agilidade no andamento de uma solicitação feita pelo prefeito Ricardo Nunes sobre os descumprimentos contratuais por parte da Enel na distribuição de energia em São Paulo.

Em fevereiro, Nunes, entregou ao TCU um pedido para que a corte de contas fiscalize o contrato de fornecimento de energia com a Enel. No ofício, Nunes também pediu que o contrato com a Enel seja rescindido caso a fiscalização conclua que a distribuidora de energia é a responsável pelos frequentes problemas de abastecimento em São Paulo.