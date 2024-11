Incêndio atinge restaurante premiado em São Paulo Três equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência no centro da capital; ninguém ficou ferido São Paulo|Do R7 18/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 18h00 ) twitter

Um incêndio atingiu a ‘Casa do Porco’ na tarde desta segunda-feira (18), na cidade de São Paulo. Localizado na República, no centro da capital, o estabelecimento precisou de três equipes do Corpo de Bombeiros para conter as chamas, que tiveram início na cozinha do restaurante.

O fogo foi extinto e ninguém ficou ferido, de acordo com os bombeiros.

A Casa do Porco é famosa por servir lanches e pratos gourmet com muita carne de porco, e é uma das mais premiadas da capital paulista. Em 2023, a casa foi coroada pela segunda vez consecutiva como o Melhor Restaurante da América Latina e do Brasil, pela La Liste.

