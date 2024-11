Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás, no centro de São Paulo Corpo de Bombeiros estima que o trabalho deva durar o dia todo devido aos materiais combustíveis do local São Paulo|Do R7, com André Carvalho, da Agência RECORD 30/10/2024 - 07h16 (Atualizado em 30/10/2024 - 09h49 ) twitter

Bombeiros foram acionados às 6h45 para incêndio de grandes proporções no Brás, em SP WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.10.2024

Um incêndio de grandes proporções atinge um shopping no bairro do Brás, região central de São Paulo, desde pouco antes das 7h desta quarta-feira (30).

O Corpo de Bombeiros informou que pelo menos 17 viaturas e 68 bombeiros foram despachados para o endereço da ocorrência, a rua Barão de Ladário.

Três pessoas estão sendo atendidas em postos de saúde na região — duas no Hospital Tatuapé e uma na AMA Pari. As vítimas estão em observação, com estado de saúde estável, e recebem hidratação.

Coluna de fumaça se formou e espalhou mau cheiro pela capital paulista Willian Moreira/Ato Press/Estadão Conteúdo – 30.10.2024

De acordo com um lojista, que não quer se identificar, o incêndio teve início no pavimento inferior do shopping, onde estão concentradas as lojas de tênis. Imagens enviadas para a Agência RECORD, mostram lojistas correndo para fugir das chamas.

‌



Ainda, segundo o comerciante, as lojas do segundo andar e a praça de alimentação foram completamente tomadas pelas chamas. Há risco de pequenas explosões no local, por conta dos botijões de gás armazenados na área de alimentação.

Uma coluna de fumaça densa se formou sobre a região do Brás WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.10.2024

A tenente Olívia Perrone, porta-voz da corporação, disse que o combate ao incêndio deve durar todo o dia, por conta do material de alta combustão que existe no estabelecimento.

‌



“Se necessário, a corporação consegue deslocar equipes de outras regiões para auxiliar no combate do incêndio”, disse.

Ainda segundo Olívia, os oficiais que trabalham no local já são experientes neste tipo de ocorrência, por conta dos diversos depósitos que existem na região, com materiais de grande combustão, como tecidos e plástico.

‌



A Enel trabalha para desligar o fornecimento de energia no local. Também há interdições no trânsito em toda a região.

No domingo (27), um prédio comercial também foi atingido por um incêndio de grandes proporções no bairro do Brás.

A principal região de comércio popular do Brasil, o bairro do Brás, no centro de São Paulo, amanheceu com um cenário dramático nesta quarta-feira (30). Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25, na rua Barão de Ladário WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.10.2024

Fumaça do incêndio é vista no horizonte Reprodução/Agência RECORD

Bombeiros lutam para apagar as chamas no Brás. Assista:

Ao vivo no #BalançoGeral: URGENTE! Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em shopping da região do Brás



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/VbhUbrqbvu — Balanço Geral (@balancogeral) October 30, 2024

Fogo provoca rastro de destruição e enorme prejuízo no Brás:

RECORD mostra, de perto, a destruição provocada pelo incêndio:

Ao vivo no #BalançoGeral: bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em shopping na região do Brás, em São Paulo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/D54ROEh3W6 — Balanço Geral (@balancogeral) October 30, 2024

Fumaça do incêndio toma o céu, e mau cheiro se espalha por São Paulo (SP):

Ao vivo no #BalançoGeral: diversos agentes trabalham para conter as chamas em shopping do Brás, em São Paulo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/1aaCyKORJt — Balanço Geral (@balancogeral) October 30, 2024

Lojistas correm para salvar mercadorias diante de risco de incêndio se alastrar:

Ao vivo no #BalançoGeral: incêndio pode atingir imóveis que ficam ao lado de shopping que pegou fogo no Brás, em SP



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/AzFT73C25z — Balanço Geral (@balancogeral) October 30, 2024