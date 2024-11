Incêndio em shopping no Brás se espalha rapidamente; veja os vídeos Grande quantidade de material inflamável no local causou uma enorme coluna de fumaça preta São Paulo|Do R7, com RECORD 30/10/2024 - 08h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 08h26 ) twitter

Shopping abriga centenas de lojas de comércio popular Reprodução/RECORD

O incêndio que atinge o Shopping 25, no bairro do Brás, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30), espalhou-se rapidamente, ganhando grandes proporções. Imagens da RECORD mostram labaredas e uma fumaça densa e escura.

As chamas ganharam força devido à grande quantidade de materiais combustíveis presentes nas lojas do centro comercial, principalmente roupas, calçados e material de plástico.

O trânsito na rua Barão do Ladário, onde fica o shopping, e todo o entorno foi interditado para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Ainda não há detalhes sobre as causas do fogo e nem de vítimas.

