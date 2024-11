Incêndio no Brás: shopping está com Auto de Vistoria dos Bombeiros vencido desde agosto Centro de compras com área útil de 18,6 mil m² pegou fogo no começo da manhã desta quarta-feira, interditando as imediações São Paulo|Do R7, com André Carvalho, Augusta Ramos e Fabiana Gennarini, da RECORD 30/10/2024 - 10h45 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shopping abrigava lojas de roupas, calçados e brinquedos RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.10.2024

O Shopping 25, no Brás, está com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vencido desde 11 de agosto deste ano, de acordo com um documento público ao qual à Agência RECORD teve acesso.

O centro de compras foi atingido por um incêndio de grandes proporções no começo da manhã desta quarta-feira (30). Às 10h30, equipes ainda trabalhavam no combate às chamas.

Mais de 70 bombeiros e 22 viaturas estão no local do incêndio, um quarteirão entre as ruas Barão de Ladário, Oriente, Miler e Conselheiro Belsário, região central da capital. Diversos imóveis vizinhos foram esvaziados devido ao risco de propagação do fogo.

Uma testemunha afirmou informalmente à RECORD que houve uma explosão de um aparelho de ar-condicionado, que teria dado início ao incêndio. A informação não foi confirmada pelos bombeiros nem pela Defesa Civil.

‌



Pelo menos cinco pessoas haviam sido levadas para unidades de saúde e para o hospital municipal do Tatuapé até as 9h, segundo a Defesa Civil. Todas haviam inalado fumaça e tinham quadro de saúde estável.

O centro de compras, de 18,6 mil m² de área útil, abriga diversas lojas de roupas, calçados e brinquedos, produtos considerados altamente combustíveis, o que dificulta o controle das chamas.

‌



O AVCB é um documento exigido para a liberação de edificações e só é emitido se o estabelecimento cumprir o que prevê a legislação — possuir extintores de incêndio, contar com rotas de fuga etc. O documento referente ao Shopping 25 do Brás foi emitido em 12 de agosto de 2021.

O R7 entrou em contato com a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) questionando se há algum processo de renovação em andamento e aguarda resposta.

‌



A empresa responsável pelo shopping é a Maxim Administração e Participações Ltda., que não se manifestou publicamente até o momento.

Hwu Su Chiu Law, esposa de Law Kin Chong, conhecido como o “Rei da 25 de Março”, era a proprietária oficial do imóvel atingido. Conforme documentos da Junta Comercial de São Paulo, Hwu Su Chiu Law se retirou da sociedade em setembro de 2022, transferindo sua participação para outros sócios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Incêndio no Brás: região afetada

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que há pontos de bloqueios nos cruzamentos da rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro, na rua Júlio Ribeiro com a rua Muller, rua João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade e avenida do Estado com a rua São Caetano.

O desvio é feito pela rua Oriente, rua Rubino de Oliveira, seguindo pela avenida Celso Garcia. A companhia recomenda ao motorista que evite a região.

A Enel Distribuição São Paulo afirma que equipes foram enviadas ao local do incêndio, em apoio aos trabalhos do Corpo de Bombeiros. A rede da área afetada foi desligada para eliminar risco elétrico.

Sete linhas de ônibus foram desviadas, segundo a SPTrans. São elas:

174M/10 Vl. Sabrina - Museu do Ipiranga

2105/10 Jd. Filhos da Terra - Lgo. da Concórdia

2123/10 Vl. Medeiros - Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves - Liberdade

2161/10 Pq. Edu Chaves - Pça. do Correio

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

272N/10 Pq. Novo Mundo - Pq. D. Pedro II

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A principal região de comércio popular do Brasil, o bairro do Brás, no centro de São Paulo, amanheceu com um cenário dramático nesta quarta-feira (30). Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25, na rua Barão de Ladário WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.10.2024