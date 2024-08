Incêndios deixam 48 municípios de SP em alerta máximo, mas não há focos ativos de queimadas Polícia Civil paulista investiga a possível origem criminosa das chamas; duas pessoas foram presas São Paulo|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 07h26 (Atualizado em 26/08/2024 - 08h18 ) ‌



Centro de emergência monitora a situação de SP Thiago Calil/Estadão Conteúdo/25.8.24

Os incêndios florestais que atingem São Paulo desde a semana passada mantêm 48 municípios do estado em alerta máximo para novos focos de calor. Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que reúne várias secretarias e órgãos do governo paulista, 270 famílias de Pradópolis, localizada na região de Ribeirão Preto, foram forçadas a deixar suas casas devido às queimadas na região. No município, a Defesa Civil informou que não há focos de incêndio na cidade e nem no restante do interior paulista. A área afetada pelo fogo atingiu residências e resultou na suspensão das aulas em Ribeirão Preto e outras nove cidades da região nesta segunda-feira (26)A Polícia Civil do estado investiga a possível origem criminosa dos incêndios, e duas pessoas já foram presas.

Segundo o Governo de São Paulo, as famílias afetadas receberão 100 colchões, 200 cestas básicas e 14 paletes de água. Neste domingo (25), o número de cidades com focos ativos caiu para seis. No total, 15.335 pessoas estão envolvidas no combate às chamas e na orientação das populações afetadas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou também a ampliação dos serviços de telemedicina. Médicos do HC estarão disponíveis 24 horas por dia para orientar as equipes de saúde e encaminhar os casos mais graves para hospitais de referência. As populações mais vulneráveis também receberão kits de higiene, que incluem máscaras e água potável.

Recomendações

Para a população geral:

Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. Informe o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

Redobre a atenção ao dirigir.

Evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e mantenha uma distância segura do veículo à frente.

Evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se necessário, busque rotas alternativas seguras.

Não solte balões, pois podem provocar incêndios florestais.

Evite acender fogueiras, especialmente próximo a matas e florestas.

Não utilize o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Descarte adequadamente seus resíduos.

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da CETESB.

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, especialmente próximo às estradas, rodovias e áreas florestais.

Para quem tem problemas respiratórios:

Pacientes com asma, DPOC e rinite alérgica devem manter o tratamento regular com medicação inalatória (bombinhas).

Quem não faz uso frequente, deve utilizar a bombinha regularmente neste momento para tratamento de asma ou rinite, antes que os sintomas aumentem.

Obtenha medicação usada em quadros críticos anteriores e utilize o mais cedo possível, caso iniciem sintomas respiratórios.

Se possível, não saia de casa. Vede portas e janelas.

Se precisar sair de casa, use máscara, preferencialmente PFF2/N95.

Evite locais com grande concentração de fumaça, que pode causar problemas respiratórios imediatamente.

Quem tiver contato direto com áreas de queimada e apresentar sintomas respiratórios, como falta de ar, chiado no peito, tontura ou dor de cabeça, deve procurar atendimento médico.

Beba água para manter a hidratação das vias aéreas, com atenção especial a crianças e idosos devido ao maior risco de desidratação.

Lave o nariz e os olhos com soro fisiológico.

Umidificadores podem ser usados, mas devem ser limpos diariamente. Use toalhas molhadas e bacias com água caso não tenha umidificador em casa.

Suspenda a prática de atividades físicas ao ar livre nos próximos dias.

Animais

A Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) estabeleceu uma organização especial de atendimento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que funciona no Zoológico de Ribeirão Preto, para receber animais silvestres que sofreram queimaduras, têm problemas respiratórios devido à fumaça ou estão perdidos por ausência de habitat. O atendimento será feito em período integral enquanto houver demanda.

O órgão orienta que, caso um animal silvestre seja encontrado em situação de risco, as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e Guarda Civil Ambiental, sejam acionadas. A população não deve tentar capturar o animal ou oferecer água e alimentos.

Cidades em alerta máximo para incêndio: