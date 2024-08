Incêndios em SP: Governo estadual envia ajuda humanitária a desabrigados pelo fogo Último boletim informa que há 21 cidades do interior paulista que enfrentam focos ativos de incêndio São Paulo|Do Estadão Conteúdo 25/08/2024 - 14h34 (Atualizado em 25/08/2024 - 14h38 ) ‌



Fumaça das queimadas escureceu Ribeirão Preto Guilherme Veiga/Estadão Conteúdo - 24.08.2024

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que o estado envia ajuda humanitária para desabrigados por causa dos incêndios. “Elas estão em abrigos. Estamos mandando colchões, água, kit de higiene e cestas básicas. Depois, vamos entrar na questão habitação”, afirmou neste domingo (25) em coletiva de imprensa que ocorreu em Ribeirão Preto, uma das cidades mais afetadas.

O governador, porém, não informou quantas pessoas estão desabrigados ou quantas casas foram danificadas pela onda de incêndios que atinge o interior de São Paulo. De acordo com o último boletim, publicado às 10h41, há 21 cidades que enfrentam focos ativos de incêndio. Ao todo, são 46 municípios em alerta máximo para queimadas (veja as listas abaixo).

O número de focos de incêndio registrados em agosto no estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O governador iniciou a coletiva com agradecimentos ao governo federal, que enviou aviões, por meio do Ministério da Defesa, para ajudar no combate ao fogo. “Hoje, teremos helicópteros do Exército e da Marinha, e o KC (390) da Força Aérea, que vai ser decisivo pela capacidade que tem de transportar uma grande quantidade de água”, informou.

“Estamos bastante otimistas que vamos conseguir extinguir os fogos, porque há esforço concentrado muito grande”, disse.

SAÚDE

Tarcísio informou que, durante a manhã, houve uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), com orientações sobre como será oferecido tratamento à população que enfrenta problemas respiratórios. A ideia foi definir quais casos serão atendidos nos pronto-atendimentos, emergências e hospitais.

“Cada secretária de saúde está recebendo um link para o teleatendimento com pediatra e pneumologista, que vão estar à disposição o tempo todo”, informou.