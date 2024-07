Inmet emite alerta para baixa umidade em São Paulo; veja os cuidados Desde o meio-dia, a umidade relativa do ar no estado pode variar entre 20% e 12%, indicando situação de risco para a população São Paulo|Da Agência Brasil 24/07/2024 - 16h26 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frequentadores no Parque do Ibirapuera, na capital paulista RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.07.2024

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, nesta quarta-feira (24), um alerta laranja de baixa umidade para quase todo o estado de São Paulo. O alerta laranja indica uma situação de perigo, crítica ou de alto risco para uma determinada condição climática.

De acordo com o Inmet, desde o meio-dia desta quarta-feira, a umidade relativa do ar no estado de São Paulo pode variar entre 20% e 12%, indicando situação de risco para a população. A OMS (Organização Mundial da Saúde) considera que a situação é de alerta quando a umidade relativa do ar cai para menos de 30%.

Na capital paulista, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 40% e 30%, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). “Alerta-se ainda que o tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar”, informou o órgão.

De acordo com o CGE, o mês de julho registrou apenas 47 milímetros (mm) de chuva até o momento na capital paulista, volume pouco acima da média histórica para o mês, que é em torno de 41,4 mm.

Publicidade

Dicas

Por causa da baixa umidade do ar, o Inmet aconselha a população paulista a aumentar sua hidratação, ingerindo água, suco natural ou água de coco.

Outras dicas são fazer refeições leves, preferindo frutas e legumes, e usar soro fisiológico para hidratar as vias áreas. Também é importante evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.