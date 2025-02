Integração do gado com lavoura e floresta aumenta produtividade Técnica pecuária evita necessidade de abertura de novas áreas de pastagem Agro Record Interior SP|Do R7 20/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h00 ) twitter

Os avanços da pecuária brasileira aumentam a produtividade no campo sem a necessidade de abertura de novas áreas de pastagem. Além do melhoramento genético dos animais, uma técnica utilizada nas fazendas é a integração do gado com a lavoura e a floresta.