Polícia conclui Inquérito sobre acidente fatal entre ônibus e caminhão Motorista do caminhão foi apontado como o único responsável pela colisão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 10h51 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Nuporanga concluiu o inquérito sobre o trágico acidente entre um ônibus e um caminhão que resultou na morte de doze estudantes.

O motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, foi apontado como o único responsável pela colisão, permanecendo preso. O acidente ocorreu em uma estrada vicinal, e o desnível na pista foi citado como um fator contribuinte.

O caso, agora, segue para o Ministério Público, enquanto a comunidade lamenta a perda dos jovens. A investigação detalhou as condições da rodovia e dos veículos envolvidos, buscando esclarecer as causas do acidente e prevenir futuras tragédias.