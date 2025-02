Alunos voltam às aulas sem poder usar o celular Nova lei que proíbe o aparelho nas escolas já está em vigor desde a semana passada SP Record Interior SP|Do R7 04/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As aulas começam nesta semana nas escolas públicas do estado de São Paulo. Mas, desde a semana passada, as escolas particulares de toda a região de Ribeirão Preto (SP) convivem com uma nova regra: o celular na sala de aula está proibido.

Alunos e professores falam sobre como essa medida já tem impactado a realidade nas escolas.