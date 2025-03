Preço do café deve subir mais 25% nos próximos meses Fatores climáticos como geadas e fenômenos como El Niño e La Niña afetaram a produção SP Record Interior SP|Do R7 11/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O consumo de café no Brasil enfrenta desafios com o aumento significativo dos preços. Nos últimos doze meses, o valor do grão moído subiu mais de 50%, impactando o bolso dos consumidores.

O governo federal zerou o imposto de importação para tentar conter a alta, mas a tendência é de novos aumentos, segundo a Associação da Indústria de Café.

Fatores climáticos como geadas e fenômenos como El Niño e La Niña afetaram a produção, enquanto a demanda global, especialmente da China, continua a crescer.

A expectativa é de estabilização de preços apenas após a colheita de 2026. Dicas de economia incluem compras online para reduzir custos.