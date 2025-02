Teste rápido prevê risco e queda de idosos com até 6 meses de antecedência em Ribeirão Preto (SP) As quedas estão entre as principais causas de morte relacionadas a ferimentos em pessoas acima de 60 anos SP Record Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 12h57 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As quedas estão entre as principais causas de morte relacionadas a ferimentos em pessoas acima de 60 anos. Além das consequências físicas, como as fraturas, elas afetam diretamente a qualidade de vida do idoso, já que reduzem a mobilidade e a independência.

Para prevenir esse tipo de trauma, além de exercícios caseiros e cuidados no ambiente, um teste de equilíbrio adaptado pela USP de Ribeirão Preto (SP) ajuda a prever quedas com até seis meses de antecedência.