Jogadores do Corinthians se envolvem em confusão após festa em São Paulo Pedro Henrique foi acusado de bater o carro no portão de um morador, que foi ameaçado por ele e Carlos Miguel

Pedro Henrique se envolveu em confusão após festa, em SP Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Pedro Henrique e Carlos Miguel, jogadores do Corinthians, se envolveram em uma confusão na madrugada desta quarta-feira (3). O desentendimento começou quando Pedro colidiu com um carro de luxo no portão de um advogado, no limite na cidade de Arujá, Região Metropolitana de São Paulo. A polícia investiga se ele estava embriagado.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e dano na Delegacia de Polícia de Arujá, que solicitou perícia ao local e ao veículo.

De acordo com informações da Polícia Civil e da Polícia Militar o advogado Adrien Gaston Boudeville, de 49 anos, estava em casa, por volta das 00h50, quando ouviu um veículo acelerando, dando ré e na sequência colidindo no portão.

Ao sair para verificar, se deparou com Pedro Henrique, que estaria visualmente embriagado. Segundo Gaston, o jogador tentou fugir, mas foi impedido pela segurança do condomínio.

Ainda segundo informações passadas para a PM, o motorista disse que “chamaria um amigo do Corinthians”. Instantes depois, o goleiro Carlos Miguel chegou para tentar acalmar a situação. Ambos estava na festa de despedida do goleiro, com outros jogadores do time.

Ofensas e ameaças

Contudo, o problema prosseguiu e os atletas ofenderam e ameaçaram Gaston, que chamou a polícia. O advogado Maurício Junior da Hora chegou antes da PM e disse que resolveria tudo e dispensou os demais. Neste momento, os jogadores saíram do local.

Para a PM, o advogado do motorista informou que recebeu uma ligação do cliente informando que estava sendo ameaçado por Adrien. Além de tentar convencê-lo a pagar R$ 10 mil reais por um dano no vidro danificado na batida.

Os dois advogados também se desentenderam e, segundo Maurício, o proprietário do imóvel deu uma cabeçada nele.

De acordo com o delegado Jaime Pimentel, a defesa do motorista já foi informada para apresentar Pedro e Carlos na delegacia para prestarem depoimento e esclarecer a situação.

Porém, se for comprovado que o jogador estava alcoolizado, também poderá ser incluso o item de embriaguez ao volante.

O Sport Club Corinthians Paulista informou que o clube não irá se posicionar, uma vez que o assunto é pessoal.

A Agência Record contatou os advogados envolvidos, mas não recebeu resposta até o momento de publicação dessa matéria.