Jovem morre em SP após ir a encontro marcado por aplicativo

Leonardo tinha 24 anos (Reprodução/Redes sociais)

Um jovem de 24 anos morreu depois marcar um encontro por aplicativo de relacionamento no Dia dos Namorados. O crime aconteceu por volta das 23h30 de quarta-feira (12), no Sacomã, zona sul de São Paulo.

Leonardo Rodrigues Nunes aguardava em frente à residência do suposto encontro quando, ao descer do carro por aplicativo, foi abordado por dois homens em uma moto.

Segundo a Polícia Civil, enquanto estava na rua, a vítima percebeu o assalto e reagiu, lutando com os assaltantes. Durante a briga, Leonardo foi baleado. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de vítima de disparo de arma de fogo no endereço, às 23h29.

Ao chegar ao local, os policiais acionaram o resgate, que o encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Ipiranga. Na unidade médica, o jovem, que estava sem identificação, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Amigo registrou boletim de desaparecimento

Gustavo Oliveira de Carvalho, amigo de Leonardo, registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento de Leonardo no DHPP (Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa), na quinta-feira (13).

Por segurança, os amigos costumavam compartilhar a localização em tempo real um com ou outro, por meio de um aplicativo de mensagens. Para ir ao encontro, Leonardo solicitou um carro por aplicativo e dividiu a localização.

Segundo Gustavo, através do aplicativo ele conseguiu identificar que a vítima esteve online pela última vez às 23h18, próximo a Heliópolis. Através de uma função do próprio celular, o amigo confirmou o endereço exato em que Leonardo estava pouco depois. A partir daí, Gustavo não teve mais notícias do amigo.

Gustavo disse que o jovem não usava drogas ou medicamentos, e que não deixava de voltar para casa com frequência, uma vez que tinha três gatos.

Ainda segundo o amigo, ninguém conhece a pessoa por trás das mensagens trocadas com Leonardo. O perfil da pessoa no aplicativo foi desativado após o crime.

Os investigadores da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas conseguiram identificar a vítima depois de fazer o cruzamento entre o crime de quarta e o boletim registrado no dia seguinte. Foi assim que chegaram à família de Leonardo.

A mãe da vítima, que mora em Minas Gerais, veio a São Paulo.

Com a confirmação da morte do jovem, foram solicitados exames periciais no apartamento de Leonardo, que vivia no Cambuci. Durante perícia, os agentes encontraram o notebook da vítima aberto, ainda logado em um aplicativo de mensagens instantâneas.

O homicídio foi registrado no 26° Distrito Policial do Sacomã, sendo que o 95° Distrito Policial de Heliópolis é responsável pela área. Porém, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Enterro

Leonardo será enterrado neste sábado, na zona norte de São Paulo.