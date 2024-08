Justiça absolve motorista de BMW que atropelou e matou policial após briga de trânsito Juíza reconheceu legítima defesa do réu, que viu a vítima armada no dia do incidente, em abril de 2023, na Grande São Paulo São Paulo|Nayara Paiva, da Agência RECORD 17/08/2024 - 07h59 (Atualizado em 17/08/2024 - 08h01 ) ‌



Réu (esq.) por atropelar e matar policial civil conseguiu mostrar legítima defesa e escapar da cadeia Montagem/Record

A Justiça de São Paulo absolveu o homem que dirigia uma BMW e atropelou e matou um policial civil em Santo André (SP), na Grande São Paulo, em abril de 2023. A decisão saiu na sexta-feira da semana passada, e a sentença foi publicada na última segunda-feira (12). Isaias dos Santos era réu por atingir o agente de segurança Thiago Osvaldo após uma briga de trânsito.

Apesar da morte do policial, tanto a Justiça como o Ministério Público reconheceram a legítima defesa do motorista, que acelerou o carro e tentou fugir do local quando viu Thiago com a arma em mãos.

Isaías chegou a ficar um período preso, mas foi solto em julho de 2023.

Exames toxicológicos mostraram ainda que o policial estava alterado, uma vez que havia consumido bebida alcoólica e remédio controlado.

Além da inocência do réu, a Justiça determinou a liberação ou destruição de qualquer item apreendido e determinou o arquivamento do caso.

BMW atropela e mata policial

Um agente da Polícia Civil de Santo André morreu após ser atropelado por um carro no fim da noite de um sábado de abril de 2023. A vítima, Thiago Osvaldo, teve uma discussão com outro motorista no trânsito.

O caso aconteceu na avenida Industrial, altura do número 1185, bairro do Jardim em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, um agente do 6° DP de Santo André estava seguindo pela avenida em um veículo de luxo, modelo Chevrolet Camaro, quando se envolveu em uma briga de trânsito com o motorista de uma BMW, identificado como Isaías Bispo dos Santos.

Durante a discussão, em determinado momento, Isaías atropelou o policial civil e o arrastou por alguns metros na avenida. O agente ainda sacou a arma e efetuou um disparo contra o motorista da BMW, que pegou no rosto.

Segundo a versão da advogada do amigo que estava com a vítima dentro da BMW, identificado como Lucas de Brito, houve uma confusão entre os dois motoristas. Thiago teria parado ao lado da BMW ao lado de um semáforo e sacado a arma.

Ainda conforme a advogada, o motorista da BMW teria acelerado depois que o sinal abriu e o policial no Camaro continuou seguindo o motorista. No outro semáforo à frente, os dois motoristas novamente se encontraram e o policial teria fechado o condutor da BMW, apontando a arma e mandando ele descer.

Thiago teria descido e, com a arma apontada, segurou Isaías, o pressionando no banco. O motorista acelerou e, ao acelerar, o policial efetuou o disparo, que acertou a cabeça do motorista da BMW. Lucas desceu do carro correndo para pedir ajuda.

O amigo do motorista da BMW contou à advogada que não viu se o policial realmente foi atropelado ou se apenas caiu de cabeça no chão quando o carro acelerou, o que teria causado a morte do oficial da Polícia Civil.

As equipes de resgate foram acionadas e constataram o óbito de Thiago ainda no local. Já o motorista da BMW foi atendido e encaminhado ao Centro Hospitalar do Município de Santo André pelo tiro na cabeça, onde foi internado.

Ainda no local, enquanto Lucas conversava com os policiais, uma pessoa atravessou o cordão que isolava a cena do crime e gravou a conversa dele com os policiais.

Os policiais recolheram o celular e recomendaram que o dono se apresentasse a Delegacia. A gravação será extraída e utilizada para comprovar uma contradição de Lucas com relação ao depoimento no local e na delegacia, quando Lucas disse que a perseguição havia acontecido sem motivo aparente e que Isaías teria atropelado o policial pelo susto ao ver a arma.