Justiça aceita denúncia e torna ré dona de clínica acusada de morte por fenol Natália Becker é dona da clínica e responsável pelo procedimento estético que causou a morte de Henrique da Silva Chagas São Paulo|Nayara Paiva, da Agência Record 05/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h06 ) ‌



Natália Becker, que se tornou ré Reprodução/Record

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo e tornou ré, nesta quarta-feira (5), Natália Becker, dona da clínica e responsável pelo procedimento estético que causou a morte de Henrique da Silva Chagas.

O juiz responsável pelo caso, Antonio Carlos Pontes de Souza, deferiu o pedido de aplicar medidas cautelares, uma vez que a ré responderá em liberdade. Ela não poderá ir aos estabelecimentos comerciais que possui, exercer a profissão de esteticista e nem se ausentar da comarca por mais de oito dias.

Também foi autorizado a elaboração de laudo pericial referente às substâncias químicas apreendidas na clínica de Natalia Fabiana de Freitas Antonio, especialmente a que estava no momento da morte do empresário.

Natalia responderá por homicídio com dolo eventual qualificado por motivo torpe ao assumir o risco de matar. A denúncia foi oferecida na última sexta-feira (30) pelo promotor Felipe Zilberman.

Natália é influencer e dona da clínica de estética onde Henrique morreu no dia 3 de junho durante o tratamento de peeling de fenol.

O produto químico é usado para escamar a pele, fazendo com que ela rejuvenesça depois.

A advogada de Natália, Tatiana Forte, afirmou que o fenol é um produto que pode ser comprado online, em diversos sites. Natália fez alguns cursos livres pela internet e se considera esteticista.

Um dos cursos, especializado em peeling com uso de fenol, foi feito com uma farmacêutica do Paraná, através da plataforma Hotmart, em agosto de 2023.

Desde dezembro daquele ano, Natália atende de dois a três clientes por semana fazendo o procedimento.