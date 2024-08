Justiça torna réu motorista de Porsche que perseguiu, atropelou e matou motociclista na zona sul Promotoria argumentou motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, suspeita de se envolver em briga de trânsito São Paulo|Laura Lourenço, da Agência RECORD 06/08/2024 - 13h04 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h19 ) ‌



Motorista do Porsche que atropelou e matou motociclista virou réu Montagem/Alexandre Serpa/Ato Press/Estadão Conteúdo e Van Campos/Fotoarena/Estadão Conteúdo – 29.07.2024

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP (Ministério Público) e tornou Igor Ferreira Sauceda réu por homicídio doloso triplamente qualificado nesta terça-feira (6). Sauceda é acusado de usar um Porsche para perseguir, atropelar e matar o motociclista Pedro Kaique, de 21 anos, por conta de uma briga de trânsito na semana passada.

A decisão é da juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri do Foro Central Criminal. Igor foi intimado para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa por escrito para informar se tem condições de constituir um advogado de defesa ou se precisará de um defensor público.

A juíza também decidiu por manter a prisão preventiva de Igor e ressaltou que as testemunhas de defesa eventualmente arroladas “serão consideradas irrelevantes e não serão ouvidas, podendo os depoimentos ser substituídos por declarações por escrito”.

Denúncia do MP contra o motorista do Porsche

A promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer ofereceu a denúncia contra Igor Ferreira Sauceda, por homicídio doloso triplamente qualificado, na última quinta-feira (º).

Igor foi preso por perseguir, atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na avenida Interlagos, na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (29).

As qualificadoras eram motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A promotoria também pedia pagamento de indenização mínima para a família da vítima.

A promotora elencou a razão de cada qualificadora: o motivo foi fútil porque o condutor perseguiu a vítima apenas por ter se irritado com um dano no retrovisor.

O meio foi cruel uma vez que Igor acelerou o carro até atingir Pedro e depois arrastá-lo, “provocando atroz e desnecessário sofrimento a PEDRO, além de revelar brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.”

Para completar, dificultou a defesa da vítima, pois o motociclista foi atingido pelas costas em alta velocidade.

A indenização para a família também foi colocada no pedido porque a esposa de Pedro está grávida.