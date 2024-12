Policial que arremessou homem de ponte é preso em São Paulo Luan Felipe Alves Pereira foi levado para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista São Paulo|Do R7, com informações de Estadão Conteúdo 05/12/2024 - 09h40 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h09 ) twitter

Corregedoria da PM pede prisão de agente que jogou homem de ponte em SP

O juiz Fabrício Alonso Martinez Della Paschoal, da Justiça Militar, decretou, nesta quinta-feira (05), a prisão preventiva de Luan Felipe Alves Pereira, policial militar flagrado arremessando Marcelo Barbosa, de 25 anos, de uma ponte na região de Cidade Adhemar, zona sul de São Paulo. Ele foi detido na manhã de hoje, quando foi prestar depoimento.

Luan foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. O pedido de prisão havia sido feito pela Corregedoria da PM à Justiça Militar, a princípio para averiguação e agora preventivamente. Com isso, ele ficará sob custódia enquanto acontecem as investigações.

Luan já foi indiciado em outro caso controverso de homicídio ocorrido em Diadema, onde um homem foi morto a tiros. No entanto, este caso foi arquivado no início do ano, com o Ministério Público alegando legítima defesa do policial

No dia seguinte ao caso, a cúpula da Secretaria da Segurança Pública já havia mandado afastar 13 agentes envolvidos na ocorrência, entre Pereira. O grupo é do 24.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Diadema, região metropolitana.

Segundo a corporação, os PMs fizeram o registro no sistema operacional da polícia de uma perseguição por cerca de dois quilômetros a uma moto com dois homens considerados suspeitos, mas sem mencionar qualquer arremesso de viaduto. O caso só veio à tona após a divulgação das imagens da ocorrência.

O rapaz atirado da ponte na região de Cidade Ademar não pôde receber socorro logo após a queda, segundo testemunhas.

Uma série de ocorrências têm colocado em xeque a atuação da PM paulista, como as mortes de uma criança de 4 anos em uma ação em Santos, no litoral paulista, e de um estudante de Medicina na Vila Mariana, na zona sul paulistana, além do caso do agente arremessado da ponte.

A gravação circulou nas redes sociais e aumentou a pressão sobre Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública (SSP). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse, porém, que manterá Derrite no cargo e destacou a melhora de indicadores criminais - roubos e furtos estão em queda no Estado.

