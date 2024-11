Justiça Eleitoral de SP alerta para golpe da falsa convocação de mesários para o 2° turno Convocação para as eleições de 2024 terminou em agosto e, só no estado de São Paulo, mais de 400 mil mesários atuaram no 1º turno São Paulo|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h01 ) twitter

Segundo turno acontece no próximo domingo (27) José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) alertou a população para o golpe do falso e-mail de convocação de supostos mesários para o segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (27). Para atrair as vítimas, a mensagem falsa afirma que a suposta multa pelo não comparecimento seria de R$ 1.064,10 + 50% do salário mínimo, totalizando R$ 1.770,10. A mensagem acrescenta que “a multa será enviada no IPTU ou nas contas essenciais (contas de energia ou água) do CPF do mesário ou de seus pais”.

Na verdade, a legislação atual prevê uma multa de R$ 17,56 para a pessoa que faltar aos trabalhos eleitorais e não justificar a ausência. O valor pode ser aumentado em até 10 vezes, conforme a situação econômica do cidadão.

Mensagem falsa enviada para alguns eleitores Divulgação/TRE-SP

A convocação para as eleições deste ano terminou em agosto e, só no estado de São Paulo, mais de 400 mil mesárias e mesários atuaram no primeiro dia de votações. Para o segundo turno, a previsão é que 200 mil pessoas voltem a trabalhar nos locais de votação.

Pontos de atenção

A Justiça Eleitoral disponibiliza todas as informações para quem vai trabalhar durante o pleito na Área do Mesário, diretamente no site oficial do Tribunal.

ACESSE AQUI A ÁREA DO MESÁRIO DO TRE-SP

A mensagem falsa ainda divulga o site “tse.jus.br”, mas, quando a pessoa clica no link, é levada a um endereço oculto e sem ligação com a Corte. A orientação é não clicar em nenhuma página suspeita e buscar os canais oficiais.

ACESSE AQUI O CANAL DO MESÁRIO

Phishing

Esse tipo de golpe é conhecido como “phishing”, um termo de origem inglesa. Ele se refere a mensagens enganosas com links maliciosos que têm o objetivo de enganar as vítimas para obter acesso aos seus dados pessoais.