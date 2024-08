Justiça Eleitoral suspende candidatura de Toninho Ribas para a Prefeitura de Cajamar (SP) Decisão, do juiz Renato dos Santos, ocorreu após o Ministério Público Eleitoral pedir a impugnação da candidatura dele São Paulo|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 14h45 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h47 ) ‌



Direitos políticos de Toninho Ribas foram suspensos

A Justiça Eleitoral suspendeu a candidatura de Toninho Ribas para a Prefeitura de Cajamar (SP) nas eleições deste ano. A decisão, do juiz Renato dos Santos, ocorreu após o Ministério Público Eleitoral pedir a impugnação da candidatura dele. O R7 tenta contato com a defesa de Toninho, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

No início de agosto, o candidato e ex-prefeito da cidade realizou uma convenção partidária em que anunciou a candidatura para as eleições municipais. No entanto, a formalidade da convenção é questionada, já que não há documentação que comprove a legitimidade.

Na decisão, o juiz também determinou 48 horas – contadas desde terça-feira (20) – para a retirada de todas as propagandas em todos os meios dos candidatos escolhidos nessa convenção partidária, cujos efeitos jurídicos foram sustados sob pena de busca e apreensão do material ou remoção do conteúdo, incluindo-se aqui o PV, partido ao qual Toninho Ribas é filiado.

O PV consta como inativo no município.

Toninho Ribas foi condenado em três processos em ações de improbidade administrativa e chegou a ter os direitos suspensos por 8 anos. Com as condenações, ele teve os direitos políticos cassados e está inelegível até 2027.