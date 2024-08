Ladrão morre atropelado logo após furtar celular em bairro nobre de São Paulo Homem estava em uma bicicleta e foi atingido por veículo em um cruzamento durante perseguição policial São Paulo|João Pedro Lobo*, do R7 30/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vítima foi assaltada na rua Sabará, na tarde de quarta-feira Reprodução/Google Earth

Um homem que havia acabado de furtar um celular no bairro de Higienópolis, região nobre de São Paulo, morreu atropelado enquanto fugia da polícia, na tarde de quarta-feira (28).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a área quando viram o suspeito em uma bicicleta e com um celular na mão.

Os PMs confirmaram que um homem havia acabado de ser furtado na rua Sabará. Ao notar a presença dos policiais, o ciclista jogou o celular no chão e tentou escapar.

Durante a perseguição, na tentativa de atravessar um cruzamento, o criminoso foi atropelado. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi declarado morto.

‌



O caso foi apresentado no 78° Distrito Policial, dos Jardins.

Apenas entre janeiro e maio deste ano, quase 100 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de André Carvalho