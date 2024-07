São Paulo |Do Estadão Conteúdo

Ladrões roubam veículo com carga radioativa em São Paulo Autoridade alerta que manipulação inadequada do material pode representar riscos à saúde

Veículo e material estavam sinalizados Imagem criada por IA/OpenArt

Um veículo que transportava material radioativo foi roubado na cidade de São Paulo na segunda-feira (1º). O caso foi divulgado pela CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), que alertou a população sobre os riscos de contato com o material.

De acordo com a CNEN, o material radioativo está acondicionado em embalagens de chumbo, que são seguras e blindam qualquer risco de radiação. “No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde”, destaca a comissão.

Segundo o órgão, no momento em que foram furtados, o veículo e o material radioativo estavam sinalizados com o símbolo internacional de radiação ionizante.

A CNEN também pediu que quem encontrar o material entre em contato e informe a polícia. Os telefones indicados pela CNEN são o (21) 98368-0734 e (21) 98368-0763.

O órgão é responsável por fiscalizar as atividades que envolvam a exploração do mineral radioativo no país. A comissão mantém atividades de pesquisa ligadas a diversos setores, como geração de energia, medicina nuclear e aplicação na indústria.