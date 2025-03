Motociclista morre após colidir com ônibus em Santos (SP) Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido Balanço Geral Litoral|Do R7 13/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h37 ) twitter

Um grave acidente em Santos envolvendo um ônibus e uma motocicleta, resultou na morte do motociclista e um adolescente gravemente ferido.

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (12) na Rua Vergueiro Steidel com a Avenida Almirante Cochrane, por volta das 23h. O motociclista, de 22 anos, morreu no local após passar no semáforo vermelho, enquanto o passageiro, um adolescente de 14 anos, foi levado à UTI da Santa Casa, onde permanece em estado delicado.