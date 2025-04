Santos (SP) tem projeto de conscientização sobre os riscos do uso inadequado de pipas Com foco na segurança, o projeto já está em sua décima edição e alcança cerca de 8 mil alunos em 14 escolas Balanço Geral Litoral|Do R7 11/04/2025 - 15h13 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h13 ) twitter

O projeto de conscientização sobre o uso de pipas, realizado pela Secretaria de Educação de Santos, em São Paulo, em parceria com a CPFL Energia, visa orientar jovens sobre os riscos do uso inadequado de pipas. Com foco na segurança, o projeto já está em sua décima edição e alcança cerca de 8 mil alunos em 14 escolas.

A iniciativa inclui palestras e simulações práticas para ensinar a evitar acidentes com a rede elétrica. Desde 2023, houve uma redução de 12% nos acidentes envolvendo pipas. O coordenador, Audemir Lima, destaca a importância da conscientização para transformar a sociedade, enfatizando que a prática segura de empinar pipas é essencial para evitar prejuízos e salvar vidas.