Caçapava oferece desconto de até 100% em multas e juros de tributos

Caçapava oferece desconto de até 100% em multas e juros de tributos Programa foi aberto no dia 06 de fevereiro e a adesão vai até 30 de junho deste ano Balanço Geral Vale|Do R7 07/02/2025 - 16h51 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h51 )

O prefeito de Caçapava sancionou uma lei que oferece aos contribuintes a possibilidade de regularizar suas dívidas.

A consulta pode ser feita no Portal do Cidadão ou no Poupatempo da cidade.

Há a possibilidade de até 100% de desconto para pagamento à vista, e o valor mínimo da parcela é de R$100 para conseguir desconto parcial.

O ciclo de negociações começou nesta quinta-feira (06) e vai até o dia 30 de junho de 2025.