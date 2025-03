Paulistão chega à semifinal com os 4 grandes As duas partidas, que acontecerão na Neo Química Arena e no Allianz Parque, serão transmitidas ao vivo pela Record Esporte Record|Do R7 06/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h05 ) twitter

A Federação Paulista de Futebol anunciou as datas e os locais das semifinais do Campeonato Paulista.

O Corinthians enfrenta o Santos na Neo Química Arena, enquanto Palmeiras e São Paulo duelam no Allianz Parque. As partidas serão transmitidas ao vivo pela Record.

As quatro maiores torcidas de São Paulo estarão presentes, prometendo duelos emocionantes entre gigantes do futebol brasileiro. As semifinais serão em um só jogo, com torcida única, aumentando a tensão e a expectativa.