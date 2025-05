Cães vítimas de maus-tratos em Guarujá (SP) participam de feira adoção com apoio do Santos FC Feira acontecerá no dia 3 de maio, das 10h às 14h, no salão de mármore do clube

SP Record|Do R7 02/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share