Escritores mirins com TEA publicam obras que conscientizam sobre inclusão Jovens utilizam suas vivências para fomentar a inclusão e promover a conscientização social SP Record|Do R7 13/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão se destacando como escritores, usando suas experiências para promover a inclusão e a conscientização social.

Leonardo, diagnosticado com autismo aos dois anos, lançou um livro aos 14, narrando a aventura de dois amigos autistas. Já Noah, de nove anos, também escritor, aborda sua vivência com TEA e TDAH, destacando a importância do respeito e da compreensão.

As obras desses jovens autores desmistificam limitações associadas ao autismo e incentivam a sociedade a valorizar o potencial de cada indivíduo, promovendo um ambiente mais inclusivo e respeitoso.