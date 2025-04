Golpes de Imposto de Renda: como evitar fraudes comuns Criminosos estão aproveitando para enganar contribuintes com e-mails falsos em nome da Receita Federal SP Record|Do R7 04/04/2025 - 12h37 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h37 ) twitter

Durante o período de declaração do Imposto de Renda, golpistas estão aproveitando para enganar contribuintes com e-mails falsos em nome da Receita Federal. Estes e-mails alegam irregularidades no CPF e solicitam o pagamento de taxas para regularização.

Especialistas alertam que os criminosos utilizam tecnologia avançada e operam até mesmo fora do país para atingir um grande número de vítimas. A Receita Federal não faz esse tipo de contato, e os contribuintes devem sempre verificar suas informações diretamente no site ou aplicativo oficial da Receita.