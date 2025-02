Idosos protestam e cobram data de retorno do Espaço Conviver em Itanhaém (SP) A demora tem prejudicado a qualidade de vida e a saúde dos usuários SP Record|Do R7 21/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fechado, desde o dia 15 de dezembro para as festas de fim de ano, o retorno do Espaço Conviver, em Itanhaém (SP), foi motivo de protesto entre os usuários do espaço na região.

O retorno estava previsto para o mês de janeiro mas ainda não aconteceu e a espera tem afetado a vida e a saúde de diversos idosos.

De acordo com a Prefeitura de Itanhaém, o local passa por uma reforma e a reabertura deve acontecer assim que elas forem concluídas.