Volta de Neymar ao Santos movimenta torcida e já gera recursos ao clube Em mais de uma semana, time ganhou mais de 20 mil novos sócios e lucrou com venda de camisas SP Record|Do R7 30/01/2025 - 17h19 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h19 )

O anúncio oficial do retorno de Neymar ao Santos deve acontecer até o próximo dia 31, mesmo dia das apresentações no Pacaembu, em São Paulo, e na Vila Belmiro.

Embora o jogador ainda não tenha chegado, o time já começa a colher os frutos da contratação. Em mais de uma semana, o clube ganhou mais de 20 mil novos sócios.

Em torno do estádio do time alvinegro, a movimentação também tem sido intensa. São torcedores de várias localidades em busca de camisas com o nome do jogador e na esperança de conseguir ver o craque.