Agência de sustentabilidade: dupla de arquitetos reforma espaços públicos Campanha 'Salve o Rio Ribeira' busca integrar educação ambiental e revitalização urbana Vale do Ribeira em Foco|Do R7 24/03/2025 - 13h09 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h09 )

O Rio Ribeira de Iguape enfrenta desafios como poluição e desmatamento, mas uma dupla de ativistas e arquitetos urbanistas, Gilmar de Lima e Bettina Pansera, está determinada a mudar esse cenário. Com uma agência de sustentabilidade, eles promovem a campanha ‘Salve o Rio Ribeira’, focando em água, energia, inovação, orgânicos e urbanismo.

Através de projetos como o barco escola elétrico, eles buscam integrar educação ambiental e revitalização urbana e a iniciativa visa transformar a relação das cidades com a natureza, promovendo espaços verdes e interação social.

Com parcerias acadêmicas e empresariais, o projeto destaca a importância da preservação cultural e ambiental no Vale do Ribeira.