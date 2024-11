Mais de 500 mil consumidores da Enel continuam sem energia elétrica na Grande São Paulo Concessionária ainda não resolveu problemas na rede decorrentes do temporal de sexta-feira à noite São Paulo|Do R7, com Agência RECORD 14/10/2024 - 08h37 (Atualizado em 14/10/2024 - 09h17 ) twitter

Cruzamento das ruas Henrique Schaumann e Rua Teodoro Sampaio às escuras na noite de domingo WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.10.2024

Passadas mais de 60 horas desde o temporal que atingiu a Grande São Paulo, na sexta-feira (11), 537 mil clientes da Enel permaneciam sem energia no começo da manhã desta segunda-feira (14), segundo a própria concessionária.

A maioria dos consumidores está na capital: cerca de 354 mil. Em Cotia, há 36,9 mil imóveis no escuro; em Taboão da Serra, 32,7 mil; e em São Bernardo do Campo, 28,1 mil.

A Enel afirma que, desde o temporal, já restabeleceu o fornecimento de energia para 1,5 milhão de clientes e que conta com ajuda de equipes do Rio de Janeiro e do Ceará, estados onde também possui concessão.

Reunião

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, viajou a São Paulo e vai conceder uma entrevista coletiva às 10h30 para falar sobre a força-tarefa envolvendo outras concessionárias de energia do país para normalizar a situação nos locais afetados.

No domingo (13), Silveira já havia determinado que o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Samuel Feitosa Neto, apresentasse um plano de contingência “para imediata resolução da situação” dos problemas provocados pelas chuvas de sexta-feira em São Paulo.

Os dois vão se encontrar na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), na capital paulista, antes da entrevista coletiva.

