Mais de 5,7 mil porções de drogas são encontradas enterradas em São Paulo A Polícia Militar havia sido acionada para atender um pedido de socorro; nenhum suspeito foi localizado São Paulo|Do R7 16/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo o material e as drogas foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia Divulgação/SSP

Mais de 5,7 mil porções de drogas foram encontradas enterradas no quintal de uma casa pela Polícia Militar nesta terça-feira (15). A casa em Caieiras, na Grande São Paulo, era usada por traficantes como esconderijo para entorpecentes.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) foi acionado para socorrer uma mulher. Chegando no local, os militares foram conduzidos por moradores até o endereço e notaram que a casa estava abandonada. No local, foram encontradas diversas ferramentas e buracos no solo.

A equipe iniciou uma escavação e encontrou tonéis enterrados, utilizados para esconder os entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 1,8 mil porções de maconha, 3 mil pacotes de cocaína, 485 pedras de crack, 247 comprimidos de ecstasy, 79 frascos de K2 e K9 e outros 23 de lança-perfume.

O caso foi registrado na Delegacia de Caieiras como localização e apreensão de objetos. A equipe não encontrou nenhum suspeito durante a operação.