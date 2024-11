Mais de 85 mil imóveis seguem sem luz na Grande São Paulo As chuvas causaram quedas de árvores e deslizamentos; três pessoas permanecem desaparecidas após os alagamentos São Paulo|Do Estadão Conteúdo 25/10/2024 - 15h59 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h59 ) twitter

As fortes chuvas de quinta-feira (24) registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 85 mil imóveis estão sem energia elétrica na Grande São Paulo, conforme boletim atualizado pela Enel Distribuição São Paulo ao meio-dia desta sexta-feira (25) Na capital paulista, são 64,789 clientes impactados.

As fortes chuvas de quinta-feira (24) registradas com vendavais que chegaram a 100 km/h em algumas regiões, provocaram quedas de árvores, destalhamento de residências e desabamento de estruturas em municípios espalhados pelo Estado paulista, incluindo a cidade de São Paulo.

Na capital, de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre 0h e 8h30 desta sexta, foram registradas 90 ocorrências de quedas de árvores, uma ocorrência de alagamento e duas ocorrências de deslizamentos.

Para as próximas horas, o tempo seguirá instável, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Há condições de rajadas de vento de até 70 km/h para a região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. “Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos”, alerta o órgão estadual.

Vai chover no fim de semana?

No sábado (26), a cidade de São Paulo deve registrar chuva rápida e isolada no período da tarde, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Para domingo (27), a previsão indica sensação de frio e garoa.

Três pessoas permanecem desaparecidas

Em Campinas, interior paulista, onde as chuvas provocaram alagamentos pelos córregos Piçarrão e Serafim na quinta-feira, duas pessoas foram arrastadas pela enxurrada nas ruas Sílvio Noro e Ademar de Barros.

Em Itapevi, na região metropolitana, um motoboy foi levado pelas águas na quarta-feira (23), e também ainda não foi localizado.