Médico de 27 anos morre após carro de luxo aquaplanar em rodovia no interior de São Paulo Namorada do homem, que também estava no veículo, sofreu ferimentos graves e está internada na UTI São Paulo|Do R7, com Estadão Conteúdo 21/10/2024 - 13h39 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h39 ) twitter

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu no km 31, próximo ao trevo da Transbrasiliana (BR-153) Reprodução/Artesp

Felix Rosa, um médico de 27 anos, morreu após o automóvel de luxo que dirigia aquaplanar e sair da pista, na tarde de sábado (19), na Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, no interior de São Paulo. Ele estava acompanhado de Anna Júlia Polisini Tirolli, sua namorada e estudante de Medicina de 24 anos, que sofreu ferimentos graves e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

As vítimas ficaram presas nas ferragens. Felix era natural de Sorriso, Mato Grosso, onde o corpo foi sepultado neste domingo (20).

A rodovia Orlando Quagliato (SP-327), que interliga as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, é duplicada em seu trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu no km 31, próximo ao trevo da Transbrasiliana (BR-153).

A pista estava molhada devido à chuva, e o veículo aquaplanou, fenômeno que ocorre quando o veículo perde a aderência com a pista ao deslizar sobre uma camada de água, perdendo o controle.

O automóvel saiu da pista e ficou preso entre um barranco e uma árvore. A concessionária mobilizou equipes de apoio e acionou o Corpo de Bombeiros de Ourinhos para o resgate.

Felix Rosa, o médico, formou-se em 2022 como parte da 10ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Faceres, de São José do Rio Preto Reprodução/Artesp

O médico já estava morto quando a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) o examinou. Anna Júlia foi levada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ela chegou ao hospital com várias fraturas nos membros e concussão no tórax, sendo internada na UTI. O hospital informou que, nesta segunda-feira, ela segue na UTI inconsciente e respirando sem ajuda de aparelhos.

Felix Rosa se formou em 2022 na 10ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Faceres, de São José do Rio Preto.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Felix Rosa, querido egresso da 10ª turma do curso de Medicina da Faceres. Aos familiares, amigos e companheiros, expressamos nossas sinceras condolências”, informou a faculdade em nota.

O jovem era residente na Santa Casa Municipal de São Carlos, que também usou suas redes sociais para divulgar nota de lamentação. “Reconhecido por sua dedicação e cuidado com os pacientes”.

Colegas e amigos manifestaram as condolências nas redes sociais. “Suas habilidades e talentos sempre foram admiráveis, mas o que realmente nos marcou foi sua dedicação e paixão pelo que faz. Você sempre foi alguém que se empenhava ao máximo em cada tarefa, inspirando todos ao seu redor a darem o melhor de si”, escreveu Evelyn C. Oliveira em sua página no Facebook.

O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Sorriso, no fim da tarde deste domingo. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Ourinhos, que aguarda o laudo da perícia realizada no local e no veículo.